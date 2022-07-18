Ритейлер H&M объявил, что уходит из России

Шведский ритейлер H&M Group объявил, что решил начать процесс сворачивания бизнеса в России.

Об этом говорится в заявлении компании от 18 июля.

В H&M напомнили заявление от 2 марта о приостановке всех продаж в РФ.

"Учитывая текущие операционные вызовы и непредсказуемое будущее, компания сегодня объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране", - подчеркнули в H&M Group.

H&M Group работает в России с 2009 года.

"Компания сожалеет, что бизнес не может продолжаться при нынешних обстоятельствах и что в результате пострадали многие коллеги. Сейчас основное внимание сосредоточено на том, чтобы обеспечить ответственное сворачивание операций и поддержать всех заинтересованных коллег наилучшим образом в течение следующих месяцев", - говорится в заявлении.

"После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным ввиду текущей ситуации продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко расстроены тем, какое влияние это будет иметь на наших коллег, и очень благодарны за весь их упорный труд и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку в течение многих лет", - заявила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.

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В рамках процесса свертывания планируют временно открыть физические магазины на ограниченный период времени, чтобы продать остатки запасов в России.

Ожидается, что полное сворачивание приведет к расходам для группы H&M примерно в 2 млрд шведских крон (191,3 млн долларов). Полная сумма будет включена как единовременные расходы в результаты за третий квартал.

Экономическая правда