H&M начал расторгать арендные договора с ТЦ в России

Шведский ритейлер одежды H&M, объявивший о решении уйти из РФ, начал процесс разрыва арендных отношений с ТЦ в России.

Об этом заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, пишет "Коммерсант".

"H&M начала процесс разрыва арендных отношений, но я испытываю большой скепсис по поводу возможности получения от компании отступных из-за исковых требований, через суды. Дело в том, что после продажи товара у H&M в России никакого имущества не останется", - сказал Москаленко.

Он утверждает, что на находящиеся под судебным иском помещения могут быть наложены обременения, из-за чего собственник не сможет сдать их в аренду.

Также, по его словам, торговые центры, ранее вложившие деньги в ремонт помещений для H&M, терпят дополнительный ущерб. В этой связи он считает необходимым поиск компромисса между компанией и арендодателями.

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Шведский ритейлер H&M, объявивший о решении уйти из России, будет продавать оставшуюся продукцию по полной цене.

Экономическая правда