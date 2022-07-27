Синдикаты Lloyd's взялись страховать суда с украинским зерном – есть первые контракты

Первые договоры о страховании судов, которые будут перевозить украинское зерно после разблокирования портов, уже подписаны – это необходимо для того, чтобы судовладельцы отправили свой транспорт в Украину.

Об этом сообщает Financial Timess со ссылкой на исполнительного директора Lloyd's of London Джона Нила.

Он заявил, что договоры страхования зерновых грузов были подписаны в среду, 27 июля.

"Буквально на этой неделе мы пытались создать инструменты страхования морских грузов для транспортировки зерна", - сказал Нил Financial Times.

"Мы работали с двумя или тремя разными институтами, чтобы это произошло". . . и сейчас они (контракты – ЭП) подписываются".

Нил объяснил, что подписантами являются ряд синдикатов Lloyd's, которые являются группами страховщиков, объединяющих капитал и берущих на себя страховые риски.

Он сказал, что Lloyd's был "уверен" в отношении покрываемых рисков. "Мы не считаем, что это (суда, которые будут заходить в черноморские порты Украины – ЭП) не подлежит страхованию. Здесь нет ничего, что утверждало бы, что это не подлежит страхованию", – добавил он.

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Однако он подтвердил опасения рынка относительно того, что стоимость такого страхования будет выше из-за более сложного процесса страхования.







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Напоминаем:

В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Уже в среду прошла церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), необходимого для работы инициативы.

Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

На следующий день после соглашения 23 июля, российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту – 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Благодаря разблокированию трех украинских портов на Черном море экспортная выручка за месяц вырастет на 1 млрд. долларов. Три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн агропродукции – такова оценка Министерства инфраструктуры.