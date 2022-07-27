Украинская электроэнергия позволит ЕС заместить 5-6 миллиардов кубов газа из России

Міністерство енергетики

Использование в полной мере экспортного потенциала украинской электроэнергии позволит государствам ЕС заместить 5-6 миллиардов кубометров российского газа.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Наши европейские партнеры подтверждают значимость помощи Украины в стабильном энергоснабжении. Использование в полной мере нашего экспортного потенциала электроэнергии – более 1,5 ГВт – позволит европейским государствам заместить 5-6 млрд куб.м российского газа", – заявил он, комментируя совместную пресс-конференцию с министром промышленности и торговли Чехии Йозефом Сикелой и еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Кроме того, украинские газовые хранилища являются крупнейшими в Европе. В Украине готова предоставить 12 млрд куб. м для хранения европейских стратегических запасов газа.

Галущенко подчеркнул, что Европа высоко оценивает прогресс в интеграции электроэнергетического и газового рынков Украины в европейские и подчеркнул, что это сотрудничество продолжится и дальше.

Несмотря на войну Украина смогла сохранить стабильность энергетической системы и продолжила обеспечивать транзит газа. Но готова помочь европейским странам уже этой зимой в повышении надежности газоснабжения и способствовать замещению российского газа.

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Европейский Союз хочет удвоить импорт украинской электроэнергии в ближайшее время.

За первые 27 дней экспорта электроэнергии в Евросоюз НЭК "Укрэнерго" продала на аукционах доступ к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией на 500 млн грн.

Украина присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.

Украина стремится в перспективе довести пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт.