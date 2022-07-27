ЕС хочет удвоить поставки украинской электроэнергии

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Европейский Союз хочет удвоить импорт украинской электроэнергии в ближайшее время.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Вместе нам в марте удалось рекордно быстро синхронизировать Украину и Молдову с европейской сетью. Это был исторический и символический момент. Я буду продолжать поддерживать следующие шаги по полномасштабной торговле электроэнергией с Украиной", – заявила она.

Она добавила, что первые трансграничные коммерческие обмены электроэнергией начались в конце июня с Румынией, а уже в июле со Словакией.

"Торговая мощность в настоящее время ограничена 100 МВт, но Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии собирается на этой неделе, чтобы принять решение о удвоении этой суммы", – подчеркнула Симсон.

По ее словам, ЕС сосредоточен на обеспечении работоспособности украинских систем электро- и газоснабжения в условиях войны. А тот факт, что электричество и газ продолжают поступать, свидетельствует о чрезвычайной решительности и приверженности работающих в украинском энергетическом секторе.

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За первые 27 дней экспорта электроэнергии в Евросоюз НЭК "Укрэнерго" продала на аукционах доступ к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией на 500 млн грн.

Украина присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.

Украина стремится в перспективе довести пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт.