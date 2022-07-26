"Укрэнерго" заработал на экспорте электроэнергии первые полмиллиарда

За первые 27 дней экспорта электроэнергии в ЕС НЭК "Укрэнерго" продала на аукционах доступы к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией на 500 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В каждом из аукционов приняло участие от 6 до 13 участников. Всего для участия в торгах зарегистрировано более 200 участников.

Отмечается, что Укрэнерго открыло экспорт электроэнергии в страны ЕС, чтобы государство и производители электроэнергии заработали средства для подготовки к отопительному сезону. В частности, на закупку угля, ремонт энергоблоков электростанций и сетей.

Цена электроэнергии в ЕС превышает украинскую в несколько раз. В настоящее время "Укрэнерго" реализует на аукционах всю доступную пропускную способность связей с Румынией и Словакией - 100 МВт.

Средневзвешенная суточная цена доступа к межгосударственным электросетям на пересечениях с Румынией и Словакией за 24 дня составляла 7 700 грн/МВт.

А самая средневзвешенная цена пересечения была на аукционах для снабжения 26 июля – 14 600 грн/МВт. Абсолютный рекорд цены в отдельный час был в тот же день и составил 19500 грн/МВт.

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Сегодня Украина может экспортировать электроэнергию в Румынию, Словакию и Венгрию, доступная величина межгосударственных связей в эти страны – 100 МВт. Также экспорт украинской электроэнергии происходит в Польшу (210 МВт) и Молдову (доступно 600 МВт).

Объемы экспорта украинской электроэнергии в Европу будут постепенно расширяться по договоренности с ENTSO-E.

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Напоминаем:

Украина присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.

Украина стремится в перспективе довести пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт.