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Украина может увеличить пропускную способность электроэнергии

Суббота, 9 июля 2022, 14:39 - Илья Колдомасов

Украина стремится в перспективе довести пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт.

Об этом говорится на правительственном портале.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сейчас у Украины уже есть технические возможности экспортировать около 1700 МВт.

Он также добавил, что доля "зеленой" электроэнергии в энергомиксе Украины составляет около 70%, в то время как средний показатель в странах Европы - 63%.

Напоминаем:

Украина присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.

Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой Украиной электроэнергии.

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Экономическая правда
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