НБУ "напечатал" 240 миллиардов от начала полномасштабной войны

Национальный банк провел эмиссию дополнительных 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций, таким образом с 24 февраля регулятор "напечатал" 240 млрд грн.

Об этом говорится в данных НБУ, первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова в ходе дискуссии "Будет ли новый банкопад", организованной CASE Украина при поддержке Экономической правды.

Так, на 27 июля портфель ОВГЗ Национального банка составляет 543,61 млрд. грн. По данным регулятора, допэмиссия объемом 15 млрд грн была проведена в пятницу, 22 июля.

Читайте также: Правительство хочет, чтобы НБУ печатал еще больше денег и еще и каждый год. Чем это чревато?

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 26 июля привлекло в госбюджет 9,8 млрд грн от размещения военных облигаций – по 1,2-летним облигациям в гривне ставки повысили до 16%.

После стремительного повышения Нацбанком учетной ставки с 10% до 25% регулятор ожидал от Минфина соответствующего роста ставок по гособлигациям, чтобы, в частности, повысить привлекательность гривневых активов. Однако Министерство отказывалось это делать и заявляло, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.

ВИДЕО ДНЯ

С началом большой войны правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования на сумму 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций, покупателем которых выступит Национальный банк.