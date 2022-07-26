Фонд гарантирования начал выплату средств вкладчикам Мегабанка вне зависимости от срока вклада

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 26 июля начинает возмещение средств вкладчикам Мегабанка по договорам банковского вклада вне зависимости от даты их окончания.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).

"Вкладчикам АО "Мегабанк" возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 2 июня 2022 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 2 июня 2022 года", - пояснили в ведомстве.

При этом выплаты средств вкладчикам осуществляются через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно, без физического посещения отделения банка

Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Пивденный" и ПУМБ.

Напомним:

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Национальный банк отнес Мегабанк в категорию неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

В Фонде гарантирования вкладов заявляли, что работники Мегабанка препятствуют доступу законной временной администрации к управлению банком.

В то же время, мажоритарный владелец банка Виктор Субботин отмечал, что представители ФГВФЛ пытались зайти в филиалы банка в Ивано-Франковске и Киеве, но отказались ехать в центральный офис в Харькове.

Позже стало известно, что Фонд гарантирования вкладов физлиц установил контроль над признанным неплатежеспособным "Мегабанком" и приступил к поиску инвесторов, заинтересованных в выводе банка с рынка.

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21 июня приступил к выплатам вкладчикам признанного неплатежеспособным "Мегабанка".

В ходе открытого конкурса по выводу с рынка признанного неплатежеспособным Мегабанку другим способом, чем ликвидация банка, не поступило никакого конкурсного предложения от потенциальных инвесторов.

Нацбанк Украины, принимая во внимание предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 21 июля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "МЕГАБАНК".

Читайте подробнее в статье: Мегабанкротство. Почему НБУ вывел с рынка Мегабанк и кто от этого больше всего проиграет?

Экономическая правда