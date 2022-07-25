Выплаты по гособлигациям уже на 30 миллиардов превышают заимствования – НБУ

С начала полномасштабной войны выплаты по погашению украинских гособлигаций превысили объем заимствований на аукционах по продаже бумаг на 34,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка со ссылкой на данные депозитария НБУ.

Так, в течение пяти месяцев полномасштабной войны правительство направило на погашение ОВГЗ 105,8 млрд грн, 1,5 млрд долларов и 168 млн евро. При этом привлечено от размещения новых гособлигаций около 87,8 млрд. грн., 858,7 млн. долл. и 283,4 млн. евро.

Если в марте объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ на 10,7 млрд грн превышал сумму погашений по этим инструментам, то впоследствии сальдо стало отрицательным и ежемесячно углублялось.

НБУ напомнил, что Минфин с 19 июля начал повышение ставок по гривневым ОВГЗ. Так, ставки по годовым гривневым облигациям выросли до 14%. В то же время доходность по остальным гривневым облигациям не изменилась. Ставки по долларовым военным ОВГЗ правительство повысило раньше – с 12 июля.

Что касается военных облигаций, то крупнейший портфель сосредоточен в банках – первичных дилерах. Вторым по объему является портфель граждан и бизнеса Украины. Он составляет 12,1 млрд грн (14,1% от общего объема гривневых военных ОВГЗ), 167,7 млн долларов (19,4% от объема долларовых военных ОВГЗ) и 136,6 млн евро (48,6% от объема евро ОВГЗ).

Напоминаем:

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Министерство финансов на аукционе во вторник впервые за время военного положения повысило ставки по годовым облигациям внутреннего госзайма и привлекло 2,9 млрд грн.

После стремительного повышения Нацбанком учетной ставки с 10% до 25% регулятор ожидал от Минфина соответствующего роста ставок по гособлигациям, чтобы, в частности, повысить привлекательность гривневых активов.

Однако Министерство отказывалось это делать и заявляло, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.



