Adidas возобновил работу четырех магазинов в Украине

Немецкий ритейлер спортивной одежды Adidas возобновил работу четырех магазинов в Житомире, Львове и Ужгороде.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) со ссылкой на компанию.

"Большие международные ритейлеры постепенно возобновляют работу в Украине. Вслед за магазинами LPP открыли свои двери четыре торговых объекта Adidas. Сейчас уже работают магазины в Житомире, Львове и Ужгороде", - говорится в сообщении.

В частности, заработал Adidas&Reebok Дисконт-Центр Store во львовском СТРЦ Spartak.

Второй магазин – в житомирском ТЦ Global UA. Еще два магазина возобновили работу в "стрите" - во Львове и Ужгороде.

Также возобновил работу интернет-магазин.

О возвращении к работе в Киеве в сети говорят, что "пока конкретная информация отсутствует", добавляет RAU.

ВИДЕО ДНЯ

До российского вторжения в Киеве работало 18 магазинов сети в таких форматах как Adidas, Adidas Originals, Adidas Kids и дисконт-центр Adidas & Reebok.

Напомним:

В марте спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в РФ, однако пока не выходит из российского рынка.

Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с российским футбольным союзом "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.

В июне в Adidas AG заявили, что не намерены возобновлять коммерческую деятельность в РФ в ближайшее время.

Экономическая правда