Adidas останавливает работу в РФ, но не выходит окончательно
Спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в РФ, однако пока не выходит из российского рынка.
Об этом компания сообщила в своем LinkedIn.
"Мы решили приостановить работу наших магазинов и нашего сайта в России до последующего сообщения", - пишет Adidas. В то же время компания продолжит выплату заработной платы работникам и не выходит с рынка РФ окончательно "до дальнейшего уведомления".
Таким образом, бренд присоединился к своим ближайшим коллегам на рынке, Puma и Nike, которые временно или полностью остановили свои операции в стране, развязавшей против Украины войну.
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