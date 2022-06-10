Adidas не планирует возобновлять коммерческую деятельность в РФ
Немецкая группа по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не намерена возобновлять коммерческую деятельность в РФ в ближайшее время.
Об этом пишет российское пропагандистское СМИ ТАСС со ссылкой на представителя компании.
"Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлена к дальнейшему распоряжению, это касается и доставки товаров в Россию. Пока нет планов по возобновлению деятельности", - сказала представитель компании.
Напомним:
В марте спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в РФ, однако пока не выходит из российского рынка.
Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с российским футбольным союзом "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.
Экономическая правда
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