Adidas не планирует возобновлять коммерческую деятельность в РФ

Немецкая группа по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не намерена возобновлять коммерческую деятельность в РФ в ближайшее время.

Об этом пишет российское пропагандистское СМИ ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлена ​​к дальнейшему распоряжению, это касается и доставки товаров в Россию. Пока нет планов по возобновлению деятельности", - сказала представитель компании.

Напомним:

В марте спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в РФ, однако пока не выходит из российского рынка.

Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с российским футбольным союзом "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.

Экономическая правда