Оккупанты возобновили электроснабжение в порт Мариуполя для краж зерна

Российские оккупанты возобновили электроснабжение в порт Мариуполя, чтобы использовать его для вывоза краденого у украинских фермеров зерна.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, сейчас идет подготовка для перевалки зерна. В воскресенье, по его словам, в городе были зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта.

Зерновозы въехали в город из Донецкого направления, рассказал он.

В начале июля оккупанты в Мариуполе также запустили буксирный кран для очистки суходного канала и акватории порта, чтобы вывозить судами ворованное украинское зерно и металл.

Напоминаем:

С мая оккупанты пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно.

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По словам директора порта Игоря Барского, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн дол. Зерна было существенно меньше – 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.

Сначала оккупанты разблокировали старые ворота порта. С учетом глубины около 3,5 м туда могли входить суда речного типа с небольшой осадкой. Однако российские суда не могут зайти в порт, пока не будет расчищена акватория порта от затонувшего морского транспорта.

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