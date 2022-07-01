Окупанти почали розчищати вхід до порту Маріуполя, аби вивозити крадене зерно та метал

Російські окупанти у Маріуполі запустили буксирний кран для очищення суходного каналу та акваторії порту, що дозволить їм вивозити суднами крадене українське зерно та метал.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, з Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Таким чином в першій декаді липня порт може бути готовим для прийняття вантажів і відвантаження награбованого українського зерна та металу через основний глибоководний канал.

Вантажі, заявив Андрющенко, планується постачати напряму через Сірію.

Зауважимо, що російські окупанти ще з травня намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно.

За словами директора порту Ігоря Барського, на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Зерна було суттєво менше – 3,4 тис тонн на складах і ще 9 тис тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів.

Спершу окупанти розблокували старі ворота порту. З урахуванням глибини близько 3,5 м, туди можуть входити судна річкового типу з невеликою осадкою. Проте російські судна не можуть зайти у порт доти, поки не буде розчищена акваторія порту від затонулого морського транспорту. За словами Барського, окупанти можуть розчистити 3-4 причала з 18.

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Аби це зробити, ворогу потрібна була електроенергія, щоб мати можливість використовувати портальні крани.

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