Кабмин обязал "Нафтогаз" согласовывать любые действия по долгу компании

Кабинет Министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" согласовывать с правительством какие-либо действия по выполнению долговых обязательств и неудовлетворительно оценил работу правления компании.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", в частности его должностные и другие уполномоченные лица, обязаны совершать какие-либо действия по выполнению действующей основной сделки с Кондор Файненс пи.эл.си. (Kondor Finance plc) после отдельного согласования таких действий Кабинетом Министров Украины", – отмечается в документе.

Правительство также неудовлетворительно оценило работу правления Нафтогаза из-за незаключения договора с Kondor Finance относительно изменений в кредитные договоры на сумму более 3 млрд грн.

Компания Kondor Finance является эмитентом еврооблигаций Нафтогаза.

Напоминаем:

12 июля НАК "Нафтогаз Украины" из-за эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к владельцам этих бумаг на сумму почти 1,5 миллиарда долларов с предложением отсрочить выплаты купонов на два года.

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14 июля с такой просьбой компания обратилась ко всем международным кредиторам.

Владельцев облигаций НАК "Нафтогаз Украины" призвали отклонить запрос компании на двухлетнюю отсрочку выплат по долгам.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента НАК "Нефтегаз Украины" с "CCC" до "C" после того, как компания запросила согласие на двухлетнюю отсрочку выплат по своим еврооблигациям.

Глава правления компании Витренко заявил, что НАК был вынужден обратиться к держателям евробондов с предложением о добровольной отсрочке выплат по бумагам на два года в связи с решением правительства накопить к предстоящему отопительному сезону 19 млрд куб. м – на эти цели нужно было найти около 8 миллиардов долларов.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на 335 млн долларов под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125%, а в ноябре – 7- годовые на 500 млн долларов с доходностью 7,625%.

Дата погашения выпуска на 335 млн долларов – 18 июля 2022 года.

"Нефтегаз" предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022.

А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.