Владельцев евробондов "Нафтогаза" призвали не соглашаться на отсрочку выплат

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Владельцев облигаций НАК "Нафтогаз Украины" призвали отклонить запрос компании на двухлетнюю отсрочку выплат по долгам.

Об этом сообщает Reuters.

Консультанты лондонской юридической компании Dechert, назначенной кредиторами, считают, что компания остается прибыльным предприятием. Также, по их словам, НАК не столкнется с немедленным денежным кризисом.

В результате они потребуют полного погашения одного из выпусков еврооблигаций фирмы, который должен быть выплачен на следующей неделе, вместе с дополнительным "купонным" процентом по другому выпуску, который действует до 2024 года.

"Совет – проголосовать против этого", – сказал один инвестор во время звонка.

Советники отметили, что владельцы облигаций не формируют руководящий комитет – основную группу кредиторов, которая руководит пересмотром долгов.

А также добавили, что будут готовы пересмотреть эту заявку еще раз, если ситуация в стране не улучшится до погашения следующих крупных облигаций в 2024 году.

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Запрос компании по отсрочке выплат по евробондам застал многих кредиторов врасплох, поскольку осталось чуть больше недели до выплаты облигации на сумму 335 млн долл. 19 июля.

Reuters пишет, что это также повысило ожидание, что украинское правительство может прибегнуть к подобному шагу перед выплатой государственных облигаций на сумму около 1 млрд долл., которая должна состояться в сентябре.

Напоминаем:

12 июля НАК "Нафтогаз Украины" через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к владельцам этих бумаг на сумму почти 1,5 миллиарда долларов с предложением отсрочить выплаты купонов на два года.

14 июля с такой просьбой компания обратилась ко всем международным кредиторам.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на 335 млн долларов под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125%, а в ноябре – 7- годовые на 500 млн долларов с доходностью 7,625%.

Дата погашения выпуска на 335 млн долларов – 18 июля 2022 года.

"Нафтогаз" предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022.

А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.