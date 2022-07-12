"Нафтогаз" просит держателей евробондов перенести выплаты по ним

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НАК "Нафтогаз Украины" через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к держателям этих бумаг на сумму почти 1,5 миллиарда долларов с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года.

Об этом говорится в биржевом сообщении НАК, сообщает "Интерфакс-Украина".

В том числе "Нафтогаз" просит отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на 335 миллионов долларов.

"В свете затянувшихся обстоятельств, влияющих на Украину в результате продолжающегося полномасштабного военного вторжения РФ и его воздействия на энергетическую безопасность Украины, эмитент по запросу заемщика инициировал настоящий запрос согласия, чтобы получить одобрение держателей облигаций, чтобы облегчить сохранение доступных денежных средств заемщиком для поддержки стратегических приоритетов Украины", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на 335 млн долларов под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125%, а в ноябре – 7-летние на 500 млн долларов с доходностью 7,625%.

Дата погашения выпуска на 335 млн долларов – 18 июля 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

"Нафтогаз" предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022.

А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.