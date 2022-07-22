Данилов уточнил свое заявление о 86 потенциальных олигархах: подпадают под один из критериев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил, что в своем предварительном заявлении имел в виду 86 потенциальных олигархов только по одному критерию.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает liga.net.

По словам Данилова, эти люди отвечают только одному из четырех критериев олигарха, на три других они еще не проверялись.

"Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан подпадают под этот критерий. Далее следуют следующие три критерия. Как только мы будем понимать, какая цифра будет по второму критерию, мы обязательно проинформируем", – сказал секретарь СНБО.

Однако он не уточнил, какой именно критерий оценивал СНБО. А также заверил, что олигархом может быть признан не только гражданин Украины.

"Если человек действует на территории нашей страны, не имеет значения – гражданин какой он страны. Он может быть не гражданином Украины, но признан у нас олигархом, если признан и имеет три из четырех критериев", – добавил Данилов.

Первым критерием в законе об олигархах является участие в политической жизни.

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"Но очевидно, что он слишком общий, поэтому речь идет о каком-то другом: например, о владении монополией. Также критериями являются значительное влияние на СМИ или состояние в размере более 1 млн прожиточных минимумов (приблизительно 2,5 млрд грн)", – предполагают журналисты.

Напоминаем:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время под проверку соответствия критериям, определенным законом об олигархах, может подпадать около 86 человек. Кто именно – он не озвучил.

Совет нацбезопасности и обороны утвердил Положение о реестре олигархов, а президент Владимир Зеленский ввел его в действие.

23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участие в политической жизни; человек должен являться конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.

В декабре 2021 года секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозировал, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.

9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность.





