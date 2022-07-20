Под признаки закона об олигархах подпадают 86 человек – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время под признаки, определенные законом об олигархах, подпадают около 86 человек. Кто именно – он не озвучил.

Об этом Данилов заявил на совещании о состоянии выполнения ЗУ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

В совещании приняли участие премьер Денис Шмигаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюска, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава АМКУ Ольга Песчанская, и.о. главы СБУ Василий Малюк, должностные лица Аппарата СНБО Украины.

Закон введен в действие 7 мая этого года.

Решением СНБО от 29 июня, введенным в действие соответствующим указом президента, утверждено положение о реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядок его формирования и ведения.

По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольного комитета Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

Напомним:

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Совет нацбезопасности и обороны утвердил Положение о реестре олигархов, а президент Владимир Зеленский ввел его в действие.

23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.

В декабре 2021 года секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозировал, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.

9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность.

Экономическая правда