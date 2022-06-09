Идея реестра олигархов утратила актуальность – глава НАПК

Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков считает, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

"По моему мнению, [эта идея] потеряла актуальность, ведь люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния. Речь идет не только о бизнесе, но и, например, о телеканалах.

Когда мы выиграем войну, одной из главных задач будет вступление в ЕС, а значит, борьба с коррупцией и создание единых условий для всех. Олигархам нет места в такой системе, они превратятся просто в крупный бизнес", - заявил Новиков.

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Напомним:

В конце января министр юстиции Денис Малюська заявил, что на сегодняшний день признакам "очевидного олигарха", определенным законом о деолигархизации, отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Ранее сСекретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозировал, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.

Президент Владимир Зеленский ставил задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.

Экономическая правда