Новости 21 июля: НБУ поднял официальный курс на 25%, новые санкции от ЕС

О курсе. Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.

Средний курс гривны на черном рынке 21 июля обвалился почти на гривну по сравнению с утренними котировками и колеблется в пределах 37,56 - 37,96 грн за доллар

Национальный банк заявил, что коррекция официального курса гривны на 25% обусловит около 2-3 процентных пунктов общего уровня инфляции, причем горючее обусловит 0,6-0,8 п.п.

О ставке. Национальный банк не изменил уровень учетной ставки и оставил ее 25%, по прогнозам регулятора она сохранится на таком уровне до ІІ квартала 2024 года

О портах. Канцелярия президента Турции в четверг подтвердила, что соглашение об экспорте зерна из Украины морским путем будет подписано в пятницу в Стамбуле.

О санкциях. Страны Европейского союза согласовали новый пакет ограничительных мер против России, в который вошел запрет на импорт российского золота

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