Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне – НБУ

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Національний банк заявив, що корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п.

Про це у ході брифінгу в Національному банку розповів заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук.

За його словами, в НБУ вплив корекції курсу долара помірно вплине на динаміку інфляції. Вищий офіційний курс означає, що імпортери купуватимуть валюту "дорожче", а відтак закладатимуть це у кінцеві ціни товарів.

Наразі в кошику споживчої інфляції третина припадає на імпортовані товари. Проте для цих імпортованих товарів перенесення від зміни офіційного курсу буде неповним, вважає він. Частково ефект буде нівелюватися скороченням маржі імпортерів, а частково в ціни вже були закладені очікування девальвації. Також частина товарів, яка продається на ринку України, завозиться через закуплю готівкової валюти за іншим курсом.

"Корекція офіційного курсу, на нашу думку, зумовить десь 2-3 відсоткові пункти інфляції, з яких на пальне зумовить приблизно 0,6-0,8 в.п. Цей ефект враховано в новому макроекономічному прогнозі. Інфляція незначно перевищить 30% і наступного буде знижуватись", – пояснив заступник голови НБУ.

Нагадуємо:

Зростання споживчих цін за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.