Гривня в обмінниках обвалилася після рішення НБУ підвищити курс

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Середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і наразі коливається у межах 37,56 - 37,96 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

Котирування гривні проти долара на чорному ринку на 12:40 становлять 37,56 - 37,96 за долар, хоча ще о 10 ранку, напередодні оголошення Нацбанком підвищити офіційний курс гривні на 25%, він становив 36,73 - 37,06 за долар. Днем раніше долар на чорному ринку можна було продати за 36,55 грн, а купити – за 36,73 грн.

Банки переважно поки що не відреагували на рішення НБУ, про що свідчать дані готівкового курсу в касах.

Так, 21 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 36,4 - 37,15 грн (курс на 20 липня – 36,5 - 37,1 грн);

Євро – 36,8 - 37,7 грн (курс на 20 липня – 36,7 - 37,6 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 36,3-36,8 грн, Ощадбанк – 36,65-37,4 грн, Укрексімбанк – 36,8-37,7 грн, Райффайзен – 36,7-37,2 грн.

Банки, при цьому, дещо підвищили курс за безготівковими розрахунками у валюті (наприклад, при оплаті карткою за кордоном). Так, курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощаді – 36,75 грн, в Укрексімбанку – 37,15 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 36,82 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США.

Також із 21 липня ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного у 50 тис. грн на щотижневий у 12,5 тис грн. Щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих карток зменшено зі 100 тис грн (в еквіваленті) до 30 тис грн (в еквіваленті).

Щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток обмежено у розмірі 100 тис грн з усіх гривневих рахунків клієнта в банку.