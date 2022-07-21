Нацбанк залишив облікову ставку у 25% – вона може зберегтися до середини 2024 року

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Національний банк не змінив рівень облікової ставки і залишив її 25%, за прогнозами регулятора вона збережеться на такому рівні до ІІ кварталу 2024 року.

Про це відомо з брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

Таке рішення НБУ ухвалив з огляду на тривалий період суттєвого цінового тиску та переважання інфляційних ризиків на горизонті прогнозу, а також необхідність забезпечення привабливості гривневих активів та утримання курсової стабільності.

Ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування овернайт залишаються незмінними. Регулятор передбачає, що це забезпечить подальше перенесення ефектів від червневого підвищення облікової ставки та ставок за монетарними операціями НБУ на ринкові ставки.

НБУ також вітає рішення Мінфіну щодо підвищення ставки за річними гривневими ОВДП на останньому аукціоні та очікує "на подальше наближення дохідності за облігаціями до ринкових рівнів". Це стимулюватиме попит на ці інструменти з боку банків та інших інвесторів.

Базовий сценарій макроекономічного прогнозу передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до ІІ кварталу 2024 року.

При цьому НБУ допускає можливість підвищення ставки у майбутньому: "У разі реалізації ризиків, Національний банк може підвищити облікову ставку та ставки за своїми монетарними операціями понад поточні рівні для збереження стабільності грошово-кредитної сфери та керованості інфляційними процесами".

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Національний банк сигналізує готовність застосовувати, за потреби, додаткові заходи для захисту міжнародних резервів, поліпшення монетарної трансмісії та стримання інфляційного тиску.

Нагадуємо:

Національний банк 2 червня вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та ухвалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

НБУ з 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США.



