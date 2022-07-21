УЗ договорилась с поляками о новых поставках горючего

Укрзализныця и одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Восточной Европы PKN Orlen (Польша) договорились о системных и оперативных поставках горючего.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Решить проблему нехватки горючего исключительно силами бизнеса очень сложно, объясняет министр Александр Кубраков. Следовательно, правительство начало привлекать на украинский рынок крупные нефтяные компании и подписывать с ними прямых долгосрочных договоров. Также "Укрзализныця" была определена государственным импортером топлива для нужд экономики.

"На сегодняшний день уже есть договоренности о долгосрочном сотрудничестве с польской компанией PKN Orlen, одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Восточной Европе. В частности, речь идет как о системных, так и об оперативных поставках горючего", – отметил Кубраков. "Таким образом, мы рассчитываем не только на улучшение ситуации с нехваткой, но и уменьшение цены дизеля на АЗС".

Он добавил, что в ближайшее время правительство планирует обеспечивать ключевые потребности страны в горючем – прежде всего Вооруженных Сил Украины, аграриев, промышленности и населения.

Вместе с тем "Укрзалізниця" работает с другими крупными поставщиками нефтепродуктов для насыщения украинской экономики необходимым количеством горючего.

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Напоминаем:

Благодаря наращиванию поставок горючего на украинские автозаправочные станции в июле для автомобилистов исчезнут ограничения объема покупки горючего за один визит.

Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает из-за целенаправленных российских ракетных обстрелов.

Оперативный штаб при Кабинете министров 17 мая решил временно отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель. В правительстве подчеркнули, что такой шаг позволит операторам рынка насытить рынок необходимым ресурсом с европейского и других рынков.





