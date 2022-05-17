В Уряді вирішили не регулювати вартість пального і сказали на які ціни очікують

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів вирішив тимчасово відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми з боку держави призупинимо цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли весь доступний ресурс на європейському чи навіть не європейському ринку транспортувати в Україну", - заявила вона.

Свириденко додала, що в уряді очікують, що граничні ціни на дизпаливо будуть не вищими за 58 грн, на бензин — не вищими за 52 грн.

За її словами, якщо оператори ринку будуть зловживати становищем, проти них запроваджуватимуться санкції.

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Нагадуємо:

Антимонопольний комітет розпочав дослідження критичної ситуації на ринку пального – перевірить, чи є об’єктивні причини для обмеження продажів на АЗС, чи на ринку мала місце змова.

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.

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Найближчим часом Україна зможе завдяки польському транзиту залучити пальне зі США, Нідерландів та інших країн – наразі через Польщу імпортується втричі менше можливостей.