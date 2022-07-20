Настроения инвесторов наиболее пессимистичны после кризиса 2008 года – Bank of America

Ожидания глобального роста и корпоративных прибылей упали до рекордно низкого уровня, а уровень наличных денег наоборот рекордно вырос более чем за два десятилетия.

Об этом свидетельствует ежемесячный опрос менеджеров фондов Bank of America, передает Reuters.

Опрос проводился с 8 по 15 июля среди почти 300 инвесторов, контролирующих активы в управлении на общую сумму 800 млрд долл.

Результаты продемонстрировали "ужасный уровень пессимизма инвесторов", превосходящий глубину пандемии COVID-19 и мировой финансовый кризис 2008 года.

Отмечается, что инвесторы повысили уровень наличных до более чем 6%, что является самым высоким показателем с октября 2001 года. В то же время распределение акций упало до уровня, который последний раз наблюдался после краха Lehman Brothers в 2008 году.

Опасения по поводу рецессии выросли до уровня, который последний раз наблюдался в мае 2020 года, а настроения инвесторов остаются на максимальном "медвежьем уровне".

И хотя три четверти опрошенных менеджеров фондов ожидают снижения инфляции в следующие 12 месяцев, фон остается "стагфляционным" с высокой инфляцией и замедлением поддерживающего настроения роста.

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Половина опрошенных инвесторов хотят, чтобы компании укрепили свои балансы, в то время как менее трети хотели бы видеть больше капитальных затрат.

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Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала страны G20 и все другие страны применить инструменты для снижения инфляции в мире.

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Инфляция в Соединенных Штатах превысила прогнозы экономистов и выросла до 9,1% – это самый высокий показатель с 1981 года.

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