Инфляция в еврозоне достигла нового рекорда

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Потребительские цены в еврозоне растут рекордными темпами, и в июне инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Евростат.

Рекордно высокие темпы инфляции еще раз усиливают напряженность в Европейском центральном банке по скорости запланированного повышения процентных ставок.

Инфляция выросла с 8,1% в мае до 8,6% в июне. Причиной является резкий рост цен на продукты питания и энергоносители во многих странах, что нивелировало замедление инфляции в Германии, вызванное государственными субсидиями на транспорт и электроэнергию.

Цены на энергоносители в еврозоне выросли почти на 42% в июне, поскольку Россия сократила поставки природного газа в Европу, а цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 8,9%.

Базовая инфляция, отражающая темпы роста цен за исключением краткосрочных колебаний цен, например на энергоносители и продукты питания, несколько замедлилась с 3,8% в мае до 3,7% в июне.

Цены на услуги замедлились до 3,4%, в то время как цены на неэнергетические промышленные товары продолжали ускоряться до 4,3%.

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На этой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор будет придерживаться плана начать повышение ключевых ставок на 0,25 процентного пункта 21 июля. Больший шаг ожидается в сентябре, если не произойдет скорейшее улучшение прогноза по инфляции.

Напоминаем:

В мае инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня – потребительские цены в еврозоне подскочили на 8,1% в годовом измерении (против 7,4% в апреле).