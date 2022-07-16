В МВФ призвали мир остановить инфляцию

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала страны G20 и все другие страны применить инструменты для снижения инфляции в мире.

Ее слова передает Укринформ.

"Если этого не сделать (не снизить инфляцию - ЭП), это может угрожать экономическому восстановлению и ухудшить уровень жизни уязвимых слоев населения", - сказала она.

Она назвала "хорошей новостью" активизацию центробанков по борьбе с инфляцией. "Однако это лишь часть усилий, необходимых для ответа на вызовы. В этой связи она призвала правительства обеспечить независимость центробанков, а также формировать фискальную политику таким образом, чтобы помогать, а не мешать их усилиям", - резюмировала она.

Напоминаем:

Из-за энергетического кризиса и постководных факторов в мире бешеными темпами увеличивается инфляция.

Инфляция в Соединенных Штатах превысила прогнозы экономистов и выросла до 9,1% – это самый высокий показатель с 1981 года.

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Потребительские цены в еврозоне растут рекордными темпами, и в июне инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении.





