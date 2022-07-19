Новости 19 июля: Украина откладывает выплаты по евробондам, закон для фрилансеров

О войне. Украинский миллиардер Ринат Ахметов считает, что заключение мирного договора с Россией возможно только на условиях Украины, то есть вывод войск РФ и возвращение контроля над захваченными территориями

О работе. Верховная Рада 18 июля приняла законопроект №5161 о нестандартных формах занятости (фриланс). Кроме того, 19 июля ВРУ поддержала в целом законопроект №5371 о дерегуляции трудовых отношений для малого и среднего бизнеса и введении договорного режима трудовых отношений.

О нефти. Перенаправление по России сырой нефти от европейских потребителей в Азию не совсем удается – поставки в Китай и Индию упали почти на 30% по сравнению с пиком после вторжения России в Украину

О долгах. В условиях войны и вследствие большого дефицита средств правительство временно отказалось от выплат по части долговых обязательств — это то, против чего последние месяцы всячески выступало Министерство финансов.

О санкциях. Министр агрополитики Николай Сольский допускает, что Украина может закрыть доступ Сирии к украинскому зерновому экспорту из-за покупки страной награбленного россиянами украинского зерна

Эксклюзивы ЭП

Нужно четкое видение. Каким должно быть "зеленое" восстановление Украины?

Во всех планах реконструкции страны упоминается "зеленое" восстановление. Что это значит для конкретных секторов экономики и возможно ли это претворить в жизнь?