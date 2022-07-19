Ахметов розповів, на яких умовах можливий мир з Росією

Український мільярдер Рінат Ахметов вважає, що укладення мирного договору з Росією можливе лише на умовах України, тобто виведення військ РФ та повернення контролю над захопленими територіями.

Про це він розповів в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, передає "Інтерфакс-Україна".

"Війна вбиває людей, калічить їхні долі та знищує майбутнє. Я за встановлення миру на українських умовах - виведення всіх російських військ із території України та повернення під контроль України всіх наших територій", – заявив Ахметов.

Бізнесмен підкреслив, що Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за свободу усієї Європи.

"Важливо усвідомити, що Україна бореться і за свою, і за вашу свободу. Отже, це наша спільна боротьба, яку ми маємо виграти", – додав мільярдер.

Нагадуємо:

Енергохолдинг Ріната Ахметова ДТЕК через війну втратив 70% вартості. У 2021 році статки Ахметова зросли вдвічі, до 13,7 млрд дол, за чотири місяці війни він збіднів утричі, до 4,2 млрд дол.

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Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.