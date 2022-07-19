Виплати України за єврооблігаціями можуть відкласти на два роки

Міністр фінансів Сергій Марченко Міністр фінансів Сергій Марченко фото: економічна правда

В умовах війни та як наслідок великого дефіциту коштів уряд тимчасово відмовився від виплат по частині боргових зобов'язань — це те, проти чого останні місяці всіляко виступало Міністерство фінансів.

Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання.

Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

Як свідчать дані Міністерства фінансів за цей час Україна мусила б погасити три випуски єврооблігацій на загальну суму 3 млрд дол. І це без урахування відсотків за ними та ще за 11 випусками. Остаточна сума економії для країни від прийнятого рішення стане відома після офіційного оголошення.

За словами співрозмовника ЕП, уряд також відклав і виплати по деривативам, тобто по випущених у 2015 році ВВП-варантах.

Крім того, до умов їх випуску пропонують внести наступну зміну. Раніше передбачалось, що до 2025 року максимальний розмір виплат за цим інструментом обмежувався 1% від ВВП, а після – без обмежень з урахуванням темпів зростання економіки. Проте рішенням уряду ця умова може виглядати наступним чином: до кінця 2027 року максимальний розмір виплат обмежується 0,5% від ВВП.

Рішення Кабінету міністрів ще повинен погодити парламентський комітет з питань бюджету.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр фінансів Сергій Марченко відмовився від коментарів до оприлюднення офіційного повідомлення.

Читайте також: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?

Поки всі панікують, Україна скуповує свої борги. Що відбувається?

Дефолт чи реструктуризація: що буде з українським держборгом та чого чекають від США