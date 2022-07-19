Поставки російської нафти в країни Азії впали на 30% нижче пікових

Перенаправлення Росією сирої нафти від європейських споживачів в Азію не зовсім вдається – поставки до Китаю та Індії впали майже на 30% порівняно з піком після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Показники чотиритижневого середнього експорту вказують на те, що морські потоки Росії мають низхідний тренд із середини червня, згідно з даними відстеження танкерів.

Виходячи з цього, потоки впали до 3,24 мільйона барелів на день у період до 15 липня, падаючи протягом кожного з останніх чотирьох тижнів. Наразі вони впали на 467 тисяч барелів на день, або на 13%, з середини червня.

У статті зазначається, що країни Азії, серед яких домінують Китай та Індія, забирають більше половини всієї сирої нафти, що постачається з Росії.

Потоки до Азії становили від 55% до 56% загального морського експорту Росії за останні шість тижнів. Ця цифра включає обсяги танкерів, що прямують із портів Балтійського та Чорного морів до Суецького каналу, і знизилася з найвищого рівня в 63% за чотири тижні до 15 квітня.

Поставки до Китаю становили в середньому 784 тисяч барелів на день за останні чотири тижні, а до Індії – 679 тисяч барелів на день. Але очікується, що обидві ці цифри зростуть, коли стануть відомі пункти призначення приблизно 350 тисяч барелів сирої нафти на день на танкерах, які ще не повідомляють про кінцеві місця розвантаження.

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Поставки до решти азіатських країн практично припинилися. Лише рідкісні вантажі прямують до Японії та Південної Кореї з тихоокеанських терміналів.

Виходячи з даних щодо поточних напрямків, середній потік російської нафти в Азію за чотири тижні до 15 липня був найнижчим за 15 тижнів.

Натомість останніми тижнями знову зростає обсяг транспортування з Росії до Північної Європи. Більша частина цього надходить у резервуари для зберігання в Роттердамі в Нідерландах, а невеликі обсяги потрапляють до Польщі та Фінляндії. Потоки за чотири тижні до 15 липня перевищили 450 тисяч барелів на день вперше за 11 тижнів.

Сукупні поставки до Болгарії та Румунії впали на 40% із середини червня і становлять у середньому 230 тисяч барелів на день протягом тижня до 15 липня.

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Нагадуємо:

Власники танкерів у Європі перевозять якомога більше російської нафти до набуття чинності енергетичних санкцій в грудні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що одним з основних пунктів сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії має стати повна ізоляція від світової морської торгівлі.