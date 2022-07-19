Оккупанты разрушили инфраструктуру Бучи более чем на 5 миллиардов

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Город Буча на Киевщине в результате действий российских оккупантов понес инфраструктурный ущерб на сумму 5,1 млрд грн, больше всего пострадал жилищный фонд.

Об этом говорится в отчете KSE Institute по результатам оценки в рамках совместного с SmartFarming и Vkursi Zemli проекта Rebuildua.

Общая площадь города составляет 26,7 квадратных километров, до большой войны в Буче проживало более 42 тысяч человек.

Оккупация Бучи русскими войсками продолжалась более месяца. Бои продолжались постоянно, пока город не уволили 31 марта. За это время в городе повреждено 2512 сооружений, из которых 301 здание потерпело полное или сильное разрушение.

Из 5,08 млрд грн общей суммы ущерба инфраструктуры почти половину составляют ущерб нанесенный жилому фонду – 2.4 млрд грн, из которых из-за разрушения многоквартирных домов – 1.6 млрд грн и почти 679 млн грн – частных домов.

Всего в Буче разрушен и поврежден 861 частный дом, 122 многоквартирных дома и 875 хозяйственных построек. Общая площадь пострадавших жилых домов – более 1 млн м2.

Ущерб, нанесенный социальной инфраструктуре города, составляет более 2 млрд грн. Наибольший ущерб из этой суммы нанесен коммерческим объектам – 1.8 млрд грн и объектам сферы образования – на 152,4 млн грн.

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Из-за разрушения объектов промышленной инфраструктуры в Буче город потерял более 290 млн. грн. Еще 487,9 млн грн ущерб нанесен Буче в результате повреждений и разрушений инфраструктуры энергетики и жилищно-коммунальной сферы.

Напоминаем:

Ранее в рамках проекта уже были оценены убытки других населенных пунктов в Киевской области, в частности – Ирпеня, Горенки и Мощуна.