Выплаты по гособлигациям на 20 миллиардов превысили заимствования – НБУ

С начала полномасштабной войны выплаты по погашениям украинских внутренних облигаций на 21,9 млрд грн превышают заимствования на аукционах по продаже ОВГЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка со ссылкой на данные депозитария НБУ.

Так, с 24 февраля по 18 июля 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций почти 90,5 млрд грн, 1,5 млрд долларов и 168 млн евро. При этом от размещения новых ОВГЗ привлечено около 85, 8 млрд грн, 826,6 млн долларов и 283,4 млн евро.

Разрыв с апреля увеличивается ежемесячно. Если в марте правительство от продажи ОВГЗ привлекло на 10,7 млрд грн больше, чем направило на погашение, то уже в апреле сальдо составило 2,9 млрд грн, а в мае – 411 млн грн.

В июне произошел наибольший скачок, и разрыв между привлечением и выплатами составил почти 21 млрд грн. В НБУ напомнили, что на прошлой неделе правительство повысило ставки по долларовым ОВГЗ. Ставки по гривневым облигациям не изменялись на протяжении действия военного положения.

Что касается военных облигаций, на 18 июля крупнейший портфель сосредоточен в банках – первичных дилерах. Вторым по объему является портфель граждан и бизнеса Украины. Он составляет 11,8 млрд грн (14,1% от общего объема гривневых военных ОВГЗ), 133,4 млн долларов (16% от объема долларовых военных ОВГЗ) и 136,5 млн евро (48,6% от объема евро ОВГЗ) .

В собственности нерезидентов находится военных облигаций более чем на 1,4 млрд грн.

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Напоминаем:

В правительственный законопроект №7429 об изменениях в госбюджет-2022 внесли правку, что НБУ должен продолжать печать денег, а купон за отпечатанные возвращать в бюджет. При этом ранее Минфин "отпустил" ставку доходности по выкупленным Нацбанком гособлигациям и привязал ее к учетной ставке НБУ.

В настоящее время ставка НБУ составляет 25%.

С началом Великой войны Верховная Рада разрешила НБУ прямо финансировать государственные расходы на период военного положения путем выкупа военных облигаций. Таким образом, с 24 февраля НБУ "напечатал" уже 225 млрд грн.

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