Крупнейший немецкий импортер газа из РФ получил письмо о "форс-мажоре" от Газпрома

Немецкая газовая компания Uniper получила уведомление о форс-мажоре от российского "Газпрома" о сокращении объемов поставок – это крупнейшая компания-импортер газа из РФ в Германии.

Об этом компания сообщила в комментарии отраслевому изданию Montel.

"Мы не считаем такую претензию оправданной и официально ее отклонили", - добавили в Uniper.

Компания была главным немецким импортером поставок Газпрома через Nord Stream 1 и является одной из ряда коммунальных компаний, значительно пострадавших от созданного Россией энергетического кризиса, поскольку это затрудняет выполнение своих обязательств по поставке газа клиентам без российского импорта.

На этом фоне в понедельник компания привлекла государственный кредит в 2 миллиарда евро.

Предостережения о форс-мажорных обстоятельствах обычно применяются, чтобы освободить бизнес от контрактных обязательств из-за не зависящих от него факторов. Пока не ясно, что это означает для "Северного потока-1" и будет ли газопровод возобновлен после технического обслуживания в этот четверг.

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Напоминаем:

Российский "Газпром" объявил о форс-мажоре по поставкам газа в Европу по крайней мере одному крупному клиенту.

С 11 июля Россия полностью остановила поставки газа в Германию из-за "Северного потока-1". Формальной причиной являются плановые ремонтные работы, которые должны завершиться через 10 дней. Однако в правительстве опасаются, что по завершении этого периода поставки могут не возобновиться. Снабжение сократили также Италии и Австрии.





