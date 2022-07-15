"Дело Приватбанка": Дубилету-старшему и еще двум чиновникам вручили новые подозрения

Правоохранители установили новые факты хищения средств Приватбанка перед его национализацией на сумму 85 млн грн и сообщили о трех новых подозрениях, в частности – экс-главе банка Александру Дубилету.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Так, о подозрении уведомлен экс-председатель "ПриватБанка", его первый заместитель и руководитель департамента.

По версии следствия, в декабре 2016 года за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов, подозреваемые выплатили на счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с "ПриватБанком" компаний.

Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн – в пользу другой. Об эпизоде растраты 136,8 млн грн детективы уже сообщали фигурантам о подозрении в феврале 2021 года.

"За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и выявили дополнительную растрату более чем в 85 млн грн. Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 млн грн", – говорят в НАБУ.

Хотя правоохранители традиционно не называют имена подозреваемых, известно, что фигурантом эпизода о растрате 136,8 млн грн является тогдашний председатель правления банка Александр Дубилет и его первый заместитель Владимир Яценко.

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Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд в апелляции оставил в силе заочный арест экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету. Его подозревают в растрате средств ПриватБанка незадолго до его национализации. Речь идет о двух эпизодах: растрате 137 млн грн и 8 млрд грн.

По первому, следствие установило, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, банк на основании ложных документов выплатил за свой счет более 136,89 млн гривен в пользу связанной компании "Ингосстрах".

Кроме того, накануне национализации топ-чиновники приняли решение о незаконном списании долгов иностранных компаний Louis Dreyfus Company Suisse S.A. и Quadra Commodities SA. перед банком вместо этих обществ должником определили связанную с "Приватбанком" фирму Claresholm Marketing LTD. Ущерб по этому эпизоду превышает 8,2 млрд грн

По первому эпизоду Дубилета сообщили о подозрении в феврале 2021 года, а затем, в марте – по второму. Кроме него, подозрения получили и другие бывшие топ-чиновники Приватбанка.