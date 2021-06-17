Топпосадовицю Приватбанку заочно арештували: Інтерпол може оголосити у розшук

В епізоді про розтрату 137 млн грн у Приватбанку Вищий антикорупційний суд призначив ексочільниці департаменту фінансового менеджменту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно, що є підставою для оголошення у міжнародний розшук.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованою антикорупційної прокуратури.

За даними джерел УП, йдеться про Олену Бичихіну, яку за іншим епізодом розтрат у 8 млрд грн у Приватбанку вже оголошено у розшук. Вона очолювала департамент фінансового менеджменту банку.

Так, 17 червня 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до її затримання і доставки до суду для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу або його заміни на більш м’який.

Зазначається, що обвинувачення клопотало про такий захід задля використання можливостей міжнародного поліцейського співробітництва відповідно до Інструкції використання інформаційної системи Інтерполу.

"Вказана ухвала суду є підставою для ініціювання публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу червоної картки оповіщення з метою розшуку, затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) особи в Україну", – зазначають у САП.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Олену Бичихіну, екскерівницю департаменту фінансового менеджменту Приватбанку – її підозрюють у розтраті 8,2 мільярда гривень Приватбанку.



За версією слідства, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко у змові з колишнім головою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом і екскерівницею департаменту фінансового менеджменту банку Оленою Бичихиною розтратили майже 137 млн грн.

Як вважають правоохоронці, ці гроші за день до націоналізації ПриватБанку безпідставно перерахували страховій компанії "Інгосстрах". Ця фірма визнана Національним банком України пов'язаною із власниками ПБ. За даними слідства, власниками СК "Інгосстрах" були Яценко та інші службовці ПриватБанку.

Економічна правда