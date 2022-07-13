Новости 13 июля: переговоры о деблокаде украинских портов в Стамбуле, Украине нужно $9 миллиардов ежемесячно

Об экспорте. В Стамбуле состоялись четырехсторонние переговоры между Украиной, ООН, РФ и Турцией по поводу деблокады украинских портов для экспорта зерна.

После встречи генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что стороны добились "критического" прогресса. В частности, достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.

На следующей неделе стороны снова встретятся, чтобы, по словам главы Минобороны Турции, пересмотреть все детали и подписать окончательный документ.

О воровстве. Российские компании отказываются вернуть более четырехсот пассажирских самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, и законные владельцы воздушных судов сомневаются в том, что им удастся вернуть их

О российских связях. Шесть российских финансово-промышленных групп, в том числе "Газпром" и "Роснефть", имеют связи с украинскими компаниями.

О бюджете. Украина, по словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, требует 9 миллиардов долларов в месяц для покрытия дефицита бюджета, что почти вдвое превышает предыдущие запросы.

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