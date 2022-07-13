На Банковій кажуть, що Україні потрібно $9 мільярдів щомісяця 

Україна потребує 9 мільярдів доларів на місяць для покриття дефіциту бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко в коментарі для Financial Times.

Раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що оцінка дефіциту все ще становить 5 млрд дол на місяць і навіть це набагато більше, ніж надали західні столиці.

Натомість Устенко переконаний, що Україні потрібні додаткові 4 мільярди доларів на місяць протягом наступних трьох місяців. Ці кошти повинні будуть покрити витрати на екстрене житло та ремонт житла для мільйонів людей. А також профінансувати базовий мінімальний дохід для людей, які втратили роботу.

"Ми намагатимемося вижити в будь-якому випадку, але без фінансової підтримки наших союзників це буде не тільки важко, це буде практично неможливо", – додав він.

Нагадуємо:

У червні до загального фонду бюджету надійшло 97,3 млрд гривень проти понад 100 млрд грн у травні, місячний дефіцит сягає 141,2 млрд грн, або 4,8 млрд доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Офіс президента на конференції з відновлення України в Лугано представив план оперативного відновлення соціальної інфраструктури України під назвою Fast Recovery – на його втілення знадобиться 17,5 млрд доларів.

Цей бюджет включає в себе потребу відновлення майже 40 тисяч об’єктів на деокупованих територіях, серед яких – майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ та житло для людей, які через велику війну його втратили.