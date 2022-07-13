Українські підприємства пов’язані щонайменше з шістьма гігантами промисловості РФ – дослідження

Шість російських фінансово-промислових груп, в тому числі "Газпром" та "Роснєфть", мають зв’язки з українськими компаніями.

Про це свідчать дані дослідження YouControl.

Аналітики встановили зв’язки з українськими компаніями таких ФПГ: "Газпром", "Роснєфть", USM, група родини Лебедєвих, груп Олега Дерипаски та Олексія Мордашова.

Російський "Газпром" має зв'язки із 4-ма підприємствами в Україні. Крім профільних підприємств (ТОВ "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України", ТОВ "Газпром збут Україна" та АТ "Южніігіпрогаз"), де компанія володіє долями у статутному капіталі компаній напряму, ще опосередковано через ТОВ "Газпром видобуток Оренбург" володіє понад 90% євпаторійського оздоровчого закладу ТОВ "Санаторій "Орен-Крим".

НК "Роснєфть" представлена в Україні 2-ма компаніями: ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" та ТОВ "РН Коммерс", яка займається виробництвом і продажем пального.

Ключова особа групи USM Алішер Усманов є бенефіціарним власником ТОВ "Петер-Сервіс Україна". Підприємство займається діяльністю у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. А співвласник металургійної компанії "Северсталь" Олексій Мордашов − бенефіціарним власником ТОВ "Северсталь дистрибуція".

Колишній офіцер КДБ, ексдепутат держдуми РФ Олександр Лебедєв є бенефіціаром 2-х київських компаній та пов'язаний із 4-ма підприємствами, що зареєстровані в окупованому Криму. Зокрема, СП "Р І С-Україна" та готелю ТОВ "Міндальна роща".

ВІДЕО ДНЯ

Найбільше зв’язків з Україною – у російського олігарха Олега Дерипаски. Він пов'язаний із 9-ма українськими компаніями через декілька офшорних компаній, які входять до групи пов'язаних осіб одного із його головних активів МКПАТ "Ен+ груп". Основним українським активом Дерипаски є ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

Нагадуємо:

Близько 7 тисяч українських підприємств, які співпрацювали з партнерами з Білорусі та Росії, наразі перебувають під посиленим контролем правоохоронців.

Співробітники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, власнику ТОВ "Львівські автобусні заводи", та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства.