Новости 12 июля: евро равен доллару, суда с зерном стоят в пробках

О валюте. На мировом рынке котировки доллара и евро сравнялись из-за рисков рецессии еврозоны и стремительного повышения ключевых ставок США.

Об экспорте. Более 130 судов, загруженных украинским зерном, ожидают прохода на входе в румынский канал Сулина

Об облигациях. Министерство финансов на первичных аукционах 12 июля повысило доходность долларовых военных облигаций, что позволило привлечь 330,5 миллиона долларов.

О ПриватБанке. Суды возвращаются к рассмотрению ряда дел, связанных с национализацией Приватбанка – в частности дела, замороженного до предоставления Конституционным судом заключения по "антиколомойскому закону"

О макрофине. Совет Евросоюза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в поддержку экономики в условиях войны. Второй транш макрофинансовой помощи Европейского союза для Украины будет составлять 8 миллиардов евро, то есть всю оставшуюся сумму, предусмотренную новым пакетом помощь

Эксклюзивы ЭП

До войны Украина покупала у России и Беларуси 75% стекла. Что теперь?

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Для восстановления требуются тысячи тонн стекла. В Украине его не производят, а до войны импортировали преимущественно из враждебных стран. Как работает сейчас эта отрасль и почему в стране нет стеклозаводов?