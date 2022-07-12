Біля дельти Дунаю утворився затор із 130 суден – вивозять українське зерно

Понад 130 суден, завантажені українським зерном, очікують на прохід на вході до румунського каналу Суліна.

Про це повідомляє Ukrainian shipping magazine.

Затор пов'язаний із активізацією судноплавства із вивезення українського зерна через румунські термінали.

Крім того, судноплавство у районі ускладнює й те, що канал Суліна є одностороннім. Тому судна можуть очікувати на прохід тижнями.

"Розвантажити" канал може допомогти і відкриття проходу для суден через гирло Бистре після того, як війська Російської Федерації були вибиті Збройними Силами України з острова Зміїний.

Зазначається, що судноплавство через Бистре все одно не зможе забезпечити Україні навіть частини експорту, який раніше здійснювали через порти. Глибина гирла не дозволяє проходити великим суховантажам із зерном.