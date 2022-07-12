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Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України

Вівторок, 12 липня 2022, 11:56 - Дана Гордійчук

Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, чеське головування в Раді ЄС.

Відповідне рішення підтримали міністри Євросоюзу. 

"1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери", – повідомило чеське головування у Twitter. 

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7 липня Європейський парламент дав "зелене світло" для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.

Дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро. 

Країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 мільярда євро позик.

Економічна правда
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