Суди повертаються до розгляду "справ Приватбанку", що були призупинені

Суди повертаються до розгляну низки справ, повʼязаних з націоналізацією Приватбанку – зокрема справи, замороженої до надання Конституційним судом висновку щодо "антиколомойського закону".

Про це йдеться в даних Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, у справі № 826/7432/17 ексакціонер Привату Ігор Коломойський позивається до Нацбанку, Кабміну, Фонду гарантування вкладів, Нацкомісії з цінних паперів про визнання незаконними рішень та визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку державою. Фактично – оскаржує націоналізацію банку. Третьою стороною у справі виступають ПриватБанк та Мінфін.

Розгляд справи було зупинено ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 2 березня 2021 року до отримання висновку Конституційного суду щодо "антиколомойського" закону, який унеможливлює повернення виведених з ринку банків їхнім власникам.

1 липня цьогоріч Касаційний адміністративний суд скасував ухвалу про зупинення та направив справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду. Дата судового засідання наразі не призначена.

Інша справа, якою Коломойський хоче оскаржити націоналізацію Приватбанку, є справа № 910/1834/19, що розглядається у Господарському суді м. Києва.

Ексвласник банку позивається до Мінфіну, ФГВФО, Укргазбанку, НБУ, НКЦПФР, ПриватБанку, ТОВ "Солід Дніпро", Укрексімбанку і хоче, аби суд визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій Приватбанку між Мінфіном та всіма власниками акцій на 21 грудня 2016 року, від імені яких діяв Фонд гарантування. Кабмін виступає в справі третьою стороною.

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Ухвалою суду першої інстанції від 21 червня провадження у справі було поновлено, її розгляд призначили на 30 серпня о 14:00.

Також суд поновив розгляд справи №910/15737/20, в межах якої бізнес-партнер Коломойського, ексакціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов хоче, аби суд визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу акцій Приватбанку урядом в частині прав та інтересів, які стосуються його частки у 33,2525% акцій Приватбанку.

Ще 13 червня судом оголошено про відкладення розгляду справи на 18 липня об 11:00.

У справі №826/6664/17 кіпрська компанія Тріантал Інвестментс ЛТД, повʼязана з Коломойським та Боголюбовим, позивається до Нацбанку за участі третіх осіб (Мінфіну та ПриватБанку) про оскарження призначення та результатів інспекційної перевірки банку, що передувала націоналізації банку.

Ухвалою від 24 листопада справа була передана на розгляд Великої Палати Верховного Суду в зв’язку з наявністю виключної правової проблеми. 22 грудня справу повернули до Касаційного адміністративного суду для продовження розгляду.

Скасування такого рішення про проведення перевірки Приватбанку матиме наслідком подальше визнання незаконним віднесення банку до категорії неплатоспроможних та націоналізації.

У понеділок, 11 липня, справу призначили до розгляду на 26 линпя о 11:00

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень. Ексакціонери банку оскаржують це рішення у низці українських та закордонних судів.