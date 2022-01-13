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Зеленский хочет, чтобы ограничения на олигархов распространялись и за границей

Четверг, 13 января 2022, 09:00
 
фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский на последнем заседании СНБО поставил задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь Малюськи: "Одна из задач, которую поставил президент на последнем заседании СНБО – это отработать механизм взаимодействия с нашими международными и иностранными партнерами с тем, чтобы статус этого олигарха и ограничения не оставались исключительно в пределах нашей страны.

То есть, чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за рубежом. Мы над этим будем работать".

Детали: Малюська ожидает, что статус олигарха "автоматом" приведет к препятствиям ведения бизнеса за рубежом.

Но власти хотят, чтобы это было правильно и юридически урегулировано.

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Украинская правда

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Зеленский олигархия

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