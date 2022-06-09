Приватизация "Большевика": ДБР вручило первые подозрения оценщикам

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум оценщикам, якобы занизившим стоимость акций завода "Большевик" более чем на 1 млрд грн в ходе его приватизации в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

По версии следствия, два оценщика частной компании подделали документы и занизили рыночную стоимость 100% акций Первого киевского машиностроительного завода более чем на 1 млрд гривен.

В рамках расследования уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества во время приватизации 27 октября 2021 года "Большевика" установлено, что переход в частную собственность произошел по заниженной стоимости и на основании поддельных документов.

В частности, считает следствие, отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода. "Этот документ не отвечает требованиям законодательства, что подтверждено судебными экспертизами", - заявляют в ДБР.

Ранее Главное оперативное управление Государственного бюро расследований считало, что реальная стоимость 100% акций "Первого киевского машиностроительного завода" составляет ориентировочно 4,5 миллиарда гривен, то есть на 3 млрд грн выше цены продажи.

Стартовая стоимость аукциона определена на основании отчета об оценке имущества, выполненного "Консалтинговой компанией "Эссет Эксперттайз" по заказу "КПМГ-Украина", который на основании договора с Фондом госимущества был советником по подготовке к приватизации и продаже пакета акций АО "ПКМЗ".

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Напоминаем:

27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" было продано на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания. Средства по результатам аукциона по приватизации 7 декабря поступили в бюджет.

Как рассказывала ЭП, владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых владелец компании "А-девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также Василий Хмельницкий.

На торгах ни одной ставки не сделала компания "ДК Инвест" Степана Черновецкого. Причиной такого поведения источники ЭП называли возможные "закулисные договоренности" с Черновецким, чтобы за "выгодную цену" получить часть недвижимости.

Уже в этом году суд наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода (бывший "Большевик") - из-за уголовного производства по поводу возможного злоупотребления должностных лиц ФГИУ во время приватизации завода в октябре 2021 года.