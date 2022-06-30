За месяц российская экономика ускорила падение в полтора раза
По данным Минэкономразвития РФ, российская экономика в мае 2022 года сократилась на 4,3% в годовом сравнении после понижения на 2,8% в апреле.
Об этом пишет "Интерфакс".
В январе рост российской экономики составил 5,7%, в феврале – 4,1%, в марте – 1,3%. Рост ВВП по итогам января – мая 2022 года ведомство оценило на уровне 0,5% в годовом сравнении.
"Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", – говорится в докладе министерства.
Из базовых отраслей экономики ускорилось падение оптовой торговли (минус 15,5% г/г в мае после минус 11,9% г/г месяцем ранее).
"В строительстве и сельском хозяйстве темпы роста замедлились, но сохранили положительную динамику", – заявили в министерстве.
В апреле реальные заработные платы сократились на 7,2% г/г (после роста в марте на 3,6% г/г).
При этом официальный прогноз Минэкономразвития РФ (от середины мая) по снижению ВВП России в 2022 году составляет 7,8%, но в министерстве заявляли, что оценку можно пересмотреть в сторону меньшего снижения.
Напоминаем:
Министерство финансов России во внутренних оценках прогнозирует сокращение ВВП агрессора на 12% из-за санкций, что может уничтожить "десятилетие экономического роста". Публично в ведомстве эту цифру отрицают.
Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины на 35% в этом году, России – на 8,5%.
Банк России ожидает, что по итогам 2022 г. ВВП РФ сократится на 8-10%.
Рост ВВП России упал до 3,5%, несмотря на средние прогнозы экономистов в 3,7%, что знаменует рецессию из-за западных санкций за вторжение РФ в Украину.
Экономическая правда
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