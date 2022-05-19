Экономика России в первом квартале замедлилась больше, чем ожидалось

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Рост ВВП России упал до 3,5%, несмотря на средние прогнозы экономистов в 3,7%, что знаменует рецессию из-за западных санкций за вторжение РФ в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

В первом квартале года экономический рост России замедлился, хотя охватил лишь полный месяц последствий первых санкций за вторжение в Украину. Следовательно, в марте проявилось только первоначальное влияние санкций, которое будет расти дальше.

Валовой внутренний продукт вырос на 3,5% в годовом исчислении против роста на 4% в последнем квартале 2021 года по предварительным данным Федеральной службы статистики. Это меньше, чем средний прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, по росту на 3,7%, что совпадает с оценкой российского Министерства экономики.

Ожидается, что санкции, введенные странами мероприятия, поразившие основные российские финансовые учреждения и компании и повлекшие уход иностранных фирм, спровоцируют глубокую рецессию в России. Годовые прогнозы падения ВВП России варьируются от 8 до 12%.

Опрошенные агентством экономисты прогнозируют, что рост ВВП агрессора в первом квартале сменится глубоким падением во втором. Похоже, что санкции приводят к постепенному сбою экономики, а не к внезапной остановке деятельности.

Напоминаем:

Министерство финансов России во внутренних оценках прогнозирует сокращение ВВП агрессора на 12% из-за санкций, что может уничтожить "десятилетие экономического роста". Публично в ведомстве эту цифру отрицают.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины на 35% в этом году, России – на 8,5%.

Банк России ожидает, что по итогам 2022 г. ВВП РФ сократится на 8-10%.